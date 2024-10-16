Positive Technologies: финансовый сектор — в пятерке самых атакуемых отраслей в мире

Эксперты Positive Technologies представили исследование киберугроз финансового сектора. По итогам первой половины 2024 г. организации из этой сферы вошли в топ-5 по количеству зафиксированных инцидентов ИБ. В указанный период доля кибератак с применением методов социальной инженерии выросла более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2023 г. Использование вредоносного ПО остается основным методом атак злоумышленников. Чаще всего жертвами становились банки, среди которых федеральные и региональные организации из 52 стран. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Несмотря на лидирующую позицию финсектора по количеству успешных кибератак на него, в 2024 г. число инцидентов ИБ в этой отрасли по всему миру снизилось на 36% по сравнению с первой половиной 2023 г. Эксперты связывают это с повышением общего уровня защищенности компаний и сокрытием части атак, но подчеркивают, что многие ИТ-активы организаций все еще могут быть использованы для нанесения ущерба, в том числе клиентам. По данным ЦБ России, во II квартале мошенники украли со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб., что примерно на четверть больше среднего показателя за предыдущие четыре квартала.

«Финсектор поддерживает межотраслевой баланс и стабильность валюты, обеспечивает исполнение международных контрактов и решает другие важные для государства задачи, поэтому финансовые сервисы должны быть предельно киберустойчивы, — сказала Елена Козлова, директор по развитию бизнеса в финансовой отрасли Positive Technologies. — Учитывая темпы появления новых киберугроз, организациям стоит использовать передовые инструменты ИБ, которые позволят на ранних этапах предотвращать реализацию неприемлемых рисков. Более того, необходимо обеспечивать защиту собственных продуктов в процессе разработки. Это особенно важно для приложений, в которых применяют популярные в финсекторе технологии на базе искусственного интеллекта, поскольку 77% компаний уже столкнулись с инцидентами ИБ в подобных системах».

В числе основных методов атак на финансовые организации — использование вредоносного ПО: в первой половине 2024 г. его доля составила 56%, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Самым востребованным видом ВПО остаются шифровальщики, однако в этом году число публично раскрываемых атак программ-вымогателей на финансовые организации сократилось на 28% относительно первой половины 2023 г. На втором месте — программы для удаленного доступа (remote access trojan, RAT): их доля выросла в три раза и к середине года достигла 34%.

«Большинство RAT имеют функции шпионского ПО, которое используют АРТ-группировки. Такие сообщества во многих случаях целятся именно в финсектор, поскольку он тесно взаимодействует с госструктурами. Все чаще злоумышленники распространяют ВПО через электронную почту: в первой половине 2023 г. — 49% случаев, в первом полугодии 2024 г. — 66%. Чтобы вовремя и без риска человеческого фактора отражать атаки, можно автоматизировать работу security operations center и внедрить автопилот MaxPatrol O2, использующий многолетнюю экспертизу по защите российских компаний от киберугроз», — сказала Анна Голушко, старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies.

Число кибератак с использованием приемов социальной инженерии в первой половине 2024 года резко увеличилось до 65%: в первом полугодии 2023-го их доля составляла 29%, во втором — 35%. Например, в июне специалисты PT Expert Security Center обнаружили фишинговую рассылку, нацеленную на сотрудников российского банка. Электронные письма содержали вложения с популярной вредоносной программой AgentTesla с функциями шпионского ПО и RAT. Чтобы защититься от подобных атак, эксперты советуют использовать песочницу PT Sandbox, которая позволит вовремя обнаружить ВПО.

Анализ объявлений на теневых форумах показал, что наибольшее число сообщений пришлось на страны Европы (27%), Азии (24%) и Северной Америки (17%). Доля упоминаний финансовых компаний из России и стран СНГ сократилась на 10% по сравнению с первой половиной 2023 года и составила 4%. В большинстве публикаций злоумышленники заявляли о факте совершения DDoS-атак (30%), а также о продаже или раздаче украденных баз данных (26%). В 65% случаев объявления на теневых форумах были связаны с банками, при этом в 54% таких сообщений раскрывались подробности проведения DDoS-атак.

Самое частое последствие кибератак на финсектор — утечки данных: в 2024 г. их доля составила 80%. Затем идет нарушение основной деятельности (16%); это последствие остается одним из самых опасных для отрасли, несмотря на сокращение его доли. Кроме того, в 2023–2024 гг. финсектор занял второе место по размеру финансового ущерба в результате утечек данных. Эти последствия могут нанести неприемлемый ущерб компании и связанным с ней организациям. Чтобы подготовить ИТ-инфраструктуру к эффективному отражению атак и сделать реализацию неприемлемых рисков невозможной, эксперты рекомендуют придерживаться концепции результативной кибербезопасности. Знать уровень своей защищенности также поможет инструмент PT Dephaze для непрерывного внутреннего тестирования на проникновение, который дополняет классический ручной пентест.