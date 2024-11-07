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Innostage и Security Vision вместе укрепляют цифровой суверенитет России

Компании Innostage и Security Vision заключили соглашение о создании технологического альянса. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В планах Security Vision и Innostage — совместная реализация проектов, направленных на повышение уровня безопасности российских предприятий из широкого спектра отраслей, в том числе владельцев объектов критической информационной инфраструктуры. Компании будут взаимодействовать при формировании стратегии внедрения отечественных средств защиты, основываясь на богатом опыте их внедрения.

«Создание технологического альянса между Innostage и Security Vision направлено на достижение стратегических целей обеих компаний. Этот союз усилит наши позиции в области результативной кибербезопасности и поспособствует развитию технологического суверенитета России. Совместными усилиями мы обеспечим заказчикам высокий уровень отказоустойчивости и безопасности бизнеса», — сказал руководитель Innostage SOC CyberART Максим Акимов.

Также партнеры будут взаимодействовать с целью развития и продвижения собственных разработок и технологий. Одним из направлений этого сотрудничества станет тестирование ПО компаний, которое, в частности, будет проводиться на базе лаборатории Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Среди других векторов взаимодействия партнеров — создание и модификация продуктов, их версий, разработка интегрированных решений. В рамках него компании будут обмениваться обширными компетенциями и экспертизой для решения задач любого уровня сложности.

Кроме того, партнеры намерены реализовывать совместные маркетинговые и образовательные инициативы.

«Наше сотрудничество позволит вывести отечественные системы для противодействия киберугрозам на принципиально новый уровень, что крайне необходимо для надежной защиты бизнеса от разнообразных атак. Мы уже создаем передовые решения, способные предугадывать и отражать современные киберугрозы, но в условиях, когда чуть ли не с каждой атакой хакеры становятся изобретательнее, а их методы — сложнее и мощнее, продукты необходимо постоянно и интенсивно развивать», — сказал технический директор Security Vision Александр Мальковский.

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