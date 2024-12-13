«VK Видео» усиливает свою защиту

VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость.

Новый проект станет доступен сразу на всех трех платформах, где размещена программа VK Bug Bounty – Standoff Bug Bounty, BI.Zone Bug Bounty и BugBounty.ru. В область поиска для исследователей входят сервисы «VK Видео», в том числе приложения на iOS, Android и телевизорах.

Открытие отдельной программы Bug Bounty для «VK Видео» обусловлено ростом популярности сервиса. В III квартале 2024 г. среднесуточное количество просмотров VK Видео увеличилось на 48,5% и достигло 2,6 млрд. Совокупное время, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», выросло на 265% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Наиболее продолжительное время смотрения было у зрителей приложения для Smart TV — в среднем 205 минут в день. Согласно исследованию ВЦИОМ, 59% пользователей Рунета активно использовали «VK Видео» ежедневно. Чаще всего для просмотра видео со смартфонов россияне заходили в приложение «VK Видео».

На новый проект также распространится механика Bounty Pass: чем больше исследователь безопасности находит уязвимостей, тем большую выплату он получает с помощью накопительного бонуса. Это уникальная программа VK, направленная на повышение вознаграждений независимых исследователей и отказ от фиксированных сумм выплат. За ее основу взята концепция игровой индустрии Battle Pass. Персональные достижения багхантеров позволяют увеличивать выплаты за отчет, получать уникальные подарки и участвовать в специальных мероприятиях VK.

«VK с 2014 г. развивает сообщество багхантеров, которое помогает нам дополнительно тестировать безопасность наших продуктов, укрепляя их защиту, надежность и бесперебойность работы, — отметил руководитель VK Bug Bounty Петр Уваров. — Это особенно актуально для «VK Видео» в условиях роста просмотров, количества авторов и трафика».

VK — одна из первых компаний в России, которая начала платить внешним исследователям безопасности за найденные уязвимости. За 10 лет существования VK Bug Bounty компания обработала свыше 18 тыс. отчетов от багхантеров и выплатила более 236 млн руб.