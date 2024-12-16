СДЗ ПР и УБ Dallas Lock полностью совместимы с оборудованием Inferit

Компания «Конфидент», разработчик и производитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, и «Инферит», производитель компьютерной техники и серверного оборудования, подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock релиз 4 (версии 348.1 и 348.2) и релиз 5 и средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock версии 1.0.17 с оборудованием Inferit.

Ранее в перечень совместимого оборудования были добавлены ПК и моноблоки Inferit. Теперь список пополнился рабочими станциями и материнскими платами.

Работоспособность СДЗ ПР и УБ Dallas Lock с оборудованием Inferit не зависит от операционной системы.

Inferit — это продуктовая линейка компьютерной техники и серверного оборудования российского производителя «Инферит», чья продукция включена в реестр Минпромторга России.

СДЗ ПР Dallas Lock — решение уровня платы расширения, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №3666 от 25 ноября 2016 г.

СДЗ УБ Dallas Lock — программно-техническое средство, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом.

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4786 от 13 марта 2024 г.