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Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подтвердила факт производства электронного блока управления SуstemeLogic X на территории России. В реестр российской промышленной продукции и единый реестр российской радиоэлектронной продукции были включены пять моделей цифровых блоков управления SуstemeLogic X: X-11-NN, X-21-NN, X-31-NN, X-41-NN, X-51-NN. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Блок управления (электронный расцепитель) SystemeLogic X не имеет отечественных аналогов. Устройства разработаны в России и производятся на НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

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Систэм Электрик
Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России

SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения, востребованных в отраслях промышленности с повышенными требованиями к надежности оборудования. Сборка автоматических выключателей SystemePact ACB локализована на заводе «СЭЗЭМ» (также входит «Систэм Электрик»).

Работы по созданию SystemeLogic X велись совместно с «Лабораторией Касперского» с учетом требований в области кибербезопасности, связанных с назначением оборудования и областью его применения. В рамках соглашения между компаниями о расширении сотрудничества в области промышленной кибербезопасности Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» (Kaspersky ICS CERT) провел специальную экспертизу устройства.

SystemeLogic X не только обеспечивает защиту присоединения, позволяет измерять параметры электрической сети и передавать данные, но и выполняет функции записи осциллограмм, диагностики и помощи в эксплуатации.

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