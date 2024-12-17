Спрос на ИТ-мониторинг в России растет на фоне импортозамещения и усиления киберрисков

Эксперты компании «Монк Диджитал Лаб», специализирующейся на решениях для корпоративного ИТ-мониторинга, зафиксировали существенный рост интереса российских компаний к системам контроля и управления своей ИТ-инфраструктурой. По результатам анализа запросов, поступивших в конце года, аналитики компании выявили, что с сентября по ноябрь 2024 г. спрос на ИТ-мониторинг увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Основной двигатель этого тренда — меняющаяся ситуация на ИТ-рынке, связанная с уходом иностранных вендоров, санкционными ограничениями и общим стремлением к независимости от зарубежных технологических цепочек. В условиях отсутствия штатной технической поддержки и обновлений компании ищут способы обеспечить стабильную работу информационных систем, снизить расходы на ремонт и сократить время простоя. Кроме того, ужесточение киберугроз заставляет более внимательно относиться к вопросам непрерывности бизнеса и предиктивному выявлению уязвимостей.

Рост спроса с сентября по ноябрь этого года распределился по отраслям неравномерно: производство (+32%), сложные производственные линии и критичная зависимость от бесперебойной работы оборудования вынуждают предприятия инвестировать в мониторинг, он помогает заранее заметить неполадки, предотвратить остановки конвейеров, минимизировать простои и финансовые потери; финансовая отрасль (+26%), банки и другие финансовые организации заинтересованы в повышении надежности внутренних систем — от процессинга платежей до аналитических платформ, мониторинг позволяет оперативно выявлять сбои и уязвимости, поддерживать устойчивость к кибератакам, обеспечивать доступность сервисов для клиентов 24/7; ритейл (+21%), мониторинг помогает поддерживать доступность онлайн- и офлайн-сервисов, контролировать производительность POS-терминалов, стабильность платежных систем и работу складских ИТ-решений, в итоге ритейлеры снижают риск простоя и недоступности ассортимента, поддерживая высокий уровень клиентского сервиса.

Наибольший интерес к ИТ-мониторингу проявил крупный бизнес — 78% от общего числа обратившихся компаний. Данная категория часто подпадает под критерии значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) согласно указу №166, что создает дополнительные стимулы к внедрению инструментов мониторинга. Средний бизнес составил 14% заинтересованных, малый — 8%. Крупные компании, имея более сложную ИТ-экосистему и повышенные требования к непрерывности, стремятся использовать мониторинг для объединения данных о производительности, доступности и состоянии различных компонентов — от облачных сервисов и виртуализованных сред до устройств интернета вещей. Такой подход позволяет заранее обнаруживать отклонения, предотвращать сбои и тем самым повышать устойчивость всего бизнеса.

По мнению экспертов «Монк Диджитал Лаб», тенденция к росту спроса на ИТ-мониторинг будет усиливаться. «Если в 2024 г. компании активно искали замены иностранным вендорам в сфере оборудования, ОС и СУБД, то в 2025-2026 годах мы увидим еще более высокий интерес к системам мониторинга, — сказал управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин. — Импортозамещение мониторинга естественно следует за импортозамещением базовых ИТ-компонентов. Сегодня многие российские организации используют открытые инструменты вроде Zabbix и Prometheus, воспринимая их как переходный вариант. С дальнейшим ужесточением требований к кибербезопасности, переходом к гибридным ИТ-инфраструктурам и ростом значимости непрерывного бизнеса рынок комплексных отечественных решений для мониторинга будет только расти».

Таким образом, в конце 2024 г. российский рынок ИТ-мониторинга демонстрирует уверенный рост интереса со стороны компаний различных отраслей, особенно крупнейших игроков. Это явление отражает стремление бизнеса к повышению надежности, независимости и предсказуемости работы собственных информационных систем в условиях изменения технологического ландшафта и усиления киберрисков.