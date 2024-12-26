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На Wildberries недобросовестные заказы за год сократились в два раза благодаря ИИ

В 2024 г. Wildberries разработала и внедрила более 300 новых ИИ-моделей в направления антифрода и модерации. Благодаря их применению удалось в четыре раза по сравнению с 2023 г. сократить число регистраций мошенников на маркетплейсе, а также в два раза уменьшить количество недобросовестных заказов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

За счет внедрения механизмов беспрерывного мониторинга, построенного на решениях искусственного интеллекта, удалось предотвратить выявленные эпизоды недобросовестных действий и не допустить намеренной перегрузки ПВЗ крупногабаритными товарами.

Также в 2024 г. Wildberries сконцентрировалась на улучшении контроля качества товаров на площадке. За прошедший год свыше 200 тыс. товаров получили новые сертификаты качества, что вдвое больше, чем в 2023 г. Таким образом, к концу года качество 13,5 млн товаров на платформе подтверждено различными сертификатами.

Кроме того, было скрыто более 10 млн карточек товаров и 37 млн отзывов и вопросов с нарушениями, что в семь раз больше прошлогодних показателей.

«Развитие доверия и безопасности для нас — это стратегический приоритет, направленный на создание надежных условий и удобного взаимодействия с площадкой для каждого покупателя, продавца или партнера. Машинное обучение помогает нам непрерывно совершенствовать защитные механизмы, делая использование платформы еще более безопасным и прозрачным», — отметил Игорь Сомов, руководитель Trust&Safety Wildberries & Russ.

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