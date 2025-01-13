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Fortis расширяет партнерские отношения с UserGate

Компании Fortis и UserGate, сотрудничающие с 2021 г., объявили о расширении партнерского взаимодействия: Fortis получила разрешение на дистрибуцию всех программных продуктов UserGate на территории России и в странах СНГ.

Fortis является дистрибьюторов межсетевых экранов нового поколения (NGFW, Next-Generation Firewall), которые защищают комплексные корпоративные системы от сложных кибератак. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на импортозамещение в этом сегменте, компания расширила продуктовый портфель, инвестировала в создание демо-склада и существенно увеличила штат инженеров-специалистов. Также в 2023 г. Fortis запустила CyberRoom — виртуальную лабораторию для пилотного тестирования решений в области кибербезопасности.

«Проектный бизнес Fortis непрерывно растет из года в год. Мы уже начали адаптировать наши сервисные процессы, связанные с решениями UserGate и направленные на обслуживание полного цикла на рынке РФ и СНГ», — сказал Александр Иванов, руководитель направления сервисов Fortis.

«Мы приложили много усилий, чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке дистрибьюции решений для информационной безопасности и рады отметить, в нас видят надежного партнёра, обладающего всеми необходимыми компетенциями и ресурсами. Укрепление нашего сотрудничества с UserGate позволит предложить нашим партнерам и их заказчикам еще больше эффективных решений для обеспечения сетевой безопасности в будущем», — отметил Дмитрий Крайненко, директор по продуктам и решениям компании Fortis.

«Компания UserGate переживает стремительное развитие. Из нишевого игрока — разработчика NGFW-решений — мы постепенно трансформируемся в экосистему продуктов и услуг, предлагающую нашим заказчикам не просто набор разрозненных инструментов информационной безопасности, а надежную комплексную защиту их цифровой инфраструктуры вне зависимости от масштаба и специфики деятельности, — отметила Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate. — Мы очень рады, что наши партнеры растут вместе с нами, расширяют границы сотрудничества и сферу своих компетенций».

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