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Выручка Innostage в 2024 году превысила 18 млрд рублей

Российский провайдер сервисов в области цифровой устойчивости Innostage подводит итоги деятельности в 2024 г. Прогнозная выручка за 2024 г. составила 18,64 млрд руб., финальная сумма определится после верификации финансовой отчетности регулятором. Innostage превысила аналогичный показатель 2023 г. на 22%.

Компания продолжила развивать концепцию цифровой устойчивости и продемонстрировала надежность своей ИТ-инфраструктуры в ходе кибериспытаний. Более половины выручки компании приходится на интеграционные проекты, включая поставку, внедрение и техническое обслуживание программного обеспечения и оборудования. Драйверами роста также стали услуги центра мониторинга и противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, аутсорсинг кибербезопасности (MSSP), ИБ-консалтинг. За прошедший год компания запустила ряд новых проектов для заказчиков из госсектора, нефтехимии, добывающей и перерабатывающей промышленности, финсектора, транспортной отрасли. В указанных секторах экономики динамика роста год к году составила от 22% до 101%.

Рост бизнес-показателей Innostage в 2024 г. обусловлен несколькими ключевыми факторами. Значительное увеличение российского рынка информационной безопасности: уход зарубежных вендоров и усиление политики импортозамещения продолжает стимулировать спрос на отечественные решения. Позиции компании укрепились благодаря активизации среднего бизнеса, уделяющего больше внимания вопросам кибербезопасности в условиях увеличения числа кибератак и ужесточения регулирования в сфере защиты данных. Кроме того, Innostage внедрила уникальную методологию оценки качества услуг, сделав их еще более измеримыми и понятными для бизнеса.

За прошедший год компания заключила соглашения о сотрудничестве с рядом региональных органов исполнительной власти: это говорит о внимании субъектов РФ к комплексному решению задач информационной безопасности и мониторингу угроз. В рамках развития кадрового потенциала отрасли ИБ большая работа была проведена с профильными вузами и проектами дополнительного профессионального образования.

На фоне растущей волны кибератак, направленных против российских ИБ-компаний, Innostage начала активную подготовку к программе открытых кибериспытаний еще осенью 2023 г., а в конце мая 2024 г. стала первой в стране, кто запустил тестирование защищенности собственной ИТ-инфраструктуры от проникновений злоумышленников. На платформе Standoff Bug Bounty за первые полгода было отражено около 780 тыс. атак. Сертификат об успешном прохождении испытаний стал дополнительной гарантией того, что компания готова эффективно защищать данные своих клиентов.

«В 2024 г. российский рынок информационной безопасности продолжал сталкиваться с ростом угроз, включая увеличение числа кибератак, утечки данных и компрометацию систем через подрядчиков. Громкие инциденты этого года подтверждают: киберугрозы становятся более сложными и изощренными, что требует от компаний усиленного внимания к защите своей инфраструктуры. По нашим прогнозам, в 2025 г. рынок ИБ продолжит динамичный рост до 20-25%, в значительной степени благодаря усилению регулирования, включая вступление в силу 250 Указа Президента РФ. Эти меры зададут новые стандарты для защиты данных, что особенно важно в текущей обстановке», – отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Innostage возглавила рейтинг «CNews Security: Крупнейшие отечественные поставщики сервисов ИБ».

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