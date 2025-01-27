«Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему

Компания «Металлоинвест» перешла на программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для управления доступом привилегированных пользователей взамен потерявшего поддержку иностранного решения. Внедрение реализовано специализированным ИБ-интегратором ITprotect при поддержке компании «Индид», разработчика комплекса решений для безопасности идентификации. Об этом CNews сообщили представители ITprotect.

По итогам проекта «Металлоинвест» организовал управление доступом и автоматизировал подключение привилегированных пользователей (в частности, ИТ- и ИБ-администраторов) к ИТ-ресурсам компании, сократил время на расследование инцидентов и значительно уменьшил риски их возникновения.

Решение позволяет обеспечить полное протоколирование действий ИТ-специалистов и использовать единую базу паролей, снижая вероятность их случайной компрометации. Продукт Indeed PAM на данный момент обеспечивает компании «Металлоинвест» полный контроль над привилегированным доступом сотрудников и подрядчиков, обладающих расширенными правами доступа к корпоративной сети и критическим компонентам инфраструктуры. Для интеграции PAM с частью целевых систем командой ITprotect разработаны специальные коннекторы.

«Атаки через подрядчиков и внутренних “злоумышленников” являются наиболее актуальными в последние годы. В рамках реализации ИБ-стратегии с помощью PAM-системы компания обеспечила защиту как внутренних корпоративных систем и интерфейсов управления средств защиты, так и сегментов КИИ, что является обязательным требованием в рамках действующего законодательства. Благодаря Indeed PAM у нас получилось повысить эффективность работы ИТ и ИБ-команд и упростить процесс расследования инцидентов», – сказал Филипп Ружковский, руководитель технического блока информационной безопасности «Металлоинвеста».

Представитель «Металлоинвеста» также отметил, у внутренней команды появились дополнительные ресурсы для выполнения актуальных задач. PAM-система позволила минимизировать риски ошибок, связанных с управлением привилегированными учетными данными.

«PAM – важная система при наличии большого объема предоставляемых привилегий ИТ-специалистам и подрядчикам. За прошедшие годы силами наших специалистов внедрено свыше 30 систем контроля привилегированными пользователями в различных отраслях экономики. Главная особенность реализованного проекта в «Металлоинвесте» — это интеграция с различными бизнесовыми, ИТ и ИБ-системами», – сказал Максим Головлев, управляющий директор ITprotect.

«Внедрение Indeed PAM в процессы управления привилегированным доступом компании «Металлоинвест» – яркий пример того, как с помощью решения российского разработчика можно эффективно заместить иностранные продукты и усилить защиту айдентити в компании. Сегодня это особенно важно на фоне существующих угроз и постоянного роста киберрисков», – сказал Александр Конаков, руководитель отдела по работе с партнерами и развитию бизнеса «Индид».