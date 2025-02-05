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«Академия Softline» объявила о партнерстве с ИрНИТУ и совместном запуске программ обучения ИБ

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявила о партнерстве с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИрНИТУ) и запуске совместных программ обучения информационной безопасности. Старт образовательного проекта намечен на 24 февраля 2025 г.

Программы ориентированы на специалистов и руководителей по информационной безопасности, включая представителей субъектов КИИ, и согласованы с ФСТЭК России. Обучение соответствует квалификационным требованиям к работникам соискателей лицензии по технической защите конфиденциальной информации.

Уникальность программ заключается в комплексном подходе, сочетающем теоретическую подготовку с интенсивной практической работой в специально оборудованной лаборатории Центра компетенций по кибербезопасности ИРНИТУ. Это создаст условия для получения реального опыта и решения практических задач, возникающих в области защиты конфиденциальной информации.

В ходе обучения студенты смогут пройти практику в компании «Секрет-Сервис», являющейся региональным экспертом в области информационной безопасности, и посетить лабораторию специальных исследований технических средств. Это позволит углубить знания и лучше понять механизмы работы систем безопасности.

Учебные программы «Академии Softline» разработаны с учетом актуальных требований рынка кибербезопасности и включают ряд специализированных направлений. Среди них: защита информации ограниченного доступа, обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры, защита персональных данных, технические аспекты информационной безопасности и другие. Такое разнообразие позволит абитуриентам выбрать направление, соответствующее их интересам и карьерным устремлениям.

«Сотрудничество «Академии Softline» с ИРНИТУ открывает новые перспективы для развития образовательного партнерства в области информационной безопасности. Запуск совместных программ обучения — стратегически значимый шаг, направленный на формирование нового поколения высококвалифицированных специалистов, способных эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечивать защиту критической информационной инфраструктуры. Мы создаем практико-ориентированную площадку, объединяющую лучшие образовательные ресурсы и опыт ведущих экспертов, что позволяет не только соответствовать актуальным требованиям регуляторов, но и опережать вызовы времени», – отметил Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».

«Обучение по информационной безопасности, организованное «Академией Softline», принесет значительную пользу как участникам, так и их будущим работодателям. Квалифицированные специалисты, способные защитить данные от угроз и обеспечить надежную информационную безопасность, необходимы в условиях быстро меняющегося цифрового мира. Участие в данных программах станет важным шагом на пути к успешной карьере в области кибербезопасности», – сказал Юрий Сибиряк, руководитель центра компетенции по кибербезопасности ИрНИТУ.

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