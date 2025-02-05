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ГК Softline и StormWall расширяют партнерство в области киберзащиты

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчик и поставщик Anti DDoS-решений StormWall выводят сотрудничество на новый уровень. На этом этапе партнерства основной задачей является повышение экспертизы сотрудников Softline в сфере кибербезопасности. Это сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских производителей и предложению клиентам лучшего стека импортонезависимых ИТ- и ИБ-решений.

По данным StormWall, в 2024 г. количество DDoS-атак в России увеличилось на 45% по сравнению с 2023 г. Количество и сложность кибератак постоянно растет, поэтому повышение уровня киберграмотности и обучение в области кибербезопасности становятся особенно важными. Учитывая нарастающую угрозу, ГК Softline и StormWall приняли решение начать новый этап сотрудничества, чтобы повысить безопасность заказчиков группы компаний.

StormWall организовал обучение для сотрудников ИБ-департамента Softline, направленное на повышение осведомленности в области информационной безопасности. Для этого эксперты StormWall провели серию обучающих семинаров с целью повышения компетенций, необходимых для эффективного противодействия DDoS-атакам. Специалисты подробно рассказали про важные тренды в области информационной безопасности, ключевые особенности современных DDoS-атак и наиболее эффективные методы защиты. Также сотрудники ГК Softline получили экспертные знания, которые позволят применять решения StormWall для защиты сайтов, сетей и сервисов от DDoS-атак. ГК Softline и StormWall заключили соглашение о сотрудничестве в декабре 2023 г. С этого момента клиенты ГК могут получать доступ к специализированным услугам и решениям российского вендора по защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак.

«Наша команда непрерывно развивает свои компетенции в области кибербезопасности. Специалисты StormWall помогают нам усиливать экспертизу в вопросах защиты от DDoS-атак. Такой подход позволяет нашим клиентам получать комплексную облачную защиту от киберугроз на всех уровнях», — сказала Надежда Макарова, менеджер направления развития новых решений в департаменте информационной безопасности ГК Softline.

«В условиях стремительного роста сложности и масштабов DDoS-атак современная кибербезопасность требует не только передовых технологий, но и глубоких знаний и экспертизы. Мы рады, что можем поделиться с коллегами из ГК Softline нашими знаниями и опытом, чтобы вместе обеспечивать высокий уровень защиты и киберустойчивости бизнеса в России», — сказал Антон Барсай, руководитель отдела по работе с партнерами StormWall.

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