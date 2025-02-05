Сбербанк предупредил о росте числа объявлений «раздолжнителей» на треть

Сегодня в интернете размещено свыше 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещают гражданам «избавление от долгов». Каждый квартал в Сбербанке фиксируют порядка 600 тыс. новых объявлений от раздолжнителей — только за 2024 г. их количество выросло на треть. И хотя на этом рынке есть квалифицированные, добросовестные участники, есть и те, чьи практики можно отнести к недобросовестным. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как отметил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга, должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше. Часто такие «юристы» убеждают должников проходить процедуру банкротства, умалчивая о важных условиях, рисках и последствиях процедуры либо сообщая заведомо недостоверную информацию. Речь идет о том сегменте рынка, где предполагается использование недобросовестных практик.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка: «Количество рекламных объявлений от раздолжнителей быстро растет, и в большинстве своем это непорядочные, а порой и откровенно мошеннические практики. Чего в этих объявлениях только нет: от "гарантированной помощи по полной очистке кредитной истории" до "магической помощи против кредиторов". Часто процесс сводится к банкротству, которое подразумевает реализацию имущества. Более того, суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободить его от выплаты обязательств. И тогда к имеющимся долгам прибавится еще и долг перед раздолжнителем. Подчеркну, в интересах "Сбера", да и любого другого банка, — урегулировать вопрос. Банкротство — крайняя мера, к которой имеет смысл прибегать, только когда остальные меры не помогли».