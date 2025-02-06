«Инфосистемы Джет» и ГК «Юзтех» обеспечат оптимальный режим потребления вычислительных ресурсов ИТ-инфраструктуры

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и разработчик продуктов и программных решений ГК «Юзтех» стали партнерами. «Инфосистемы Джет» будет внедрять и адаптировать под задачи заказчиков платформу Octopus, предназначенную для автоматизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры. С ее помощью крупные российские компании смогут точнее и эффективнее планировать развитие своих ИТ-инфраструктур, а также решать задачи импортозамещения. Продукт входит в реестр российского ПО и не имеет аналогов на отечественном рынке.

Крупные компании заинтересованы в оптимизации расходов на серверное оборудование и облачные ресурсы, а также в планировании затрат на ИТ-инфраструктуру с учетом фактической утилизации вычислительных мощностей и анализа будущих потребностей. Решить эти задачи помогает использование платформы Octopus, разработанной ГК «Юзтех» для автоматизации управления ИТ-ресурсами в виртуализированных средах.

Решение построено на базе искусственного интеллекта и обеспечивает оптимальный режим потребления системных ресурсов. Среди наиболее значимых функций платформы можно выделить: мониторинг в режиме реального времени. Отслеживает статус и загрузку процессора, жесткого диска, оперативной памяти и локальной сети для полного понимания использования вычислительных ресурсов; балансировка ресурсов. Предлагает как автоматическую, так и полуавтоматическую (подтверждаемую оператором) балансировку вычислительных ресурсов для максимизации эффективности; отслеживание неиспользуемой мощности. Выявляет и отслеживает неиспользуемые резервированные мощности для минимизации потерь; прогнозирование. С помощью методов машинного обучения анализирует исторические данные о потреблении ресурсов каждой виртуальной машины и строит индивидуальные модели потребления; планирование. Позволяет рассмотреть различные вариации изменения инфраструктуры и их последствия (what-if analysis); поддержка нескольких гипервизоров и оркестраторов. Совместима с гипервизорами и оркестраторами различных производителей, такими как: VМware, Hyper-V, zVirt, «Брест», «Базис», «Росплатформа».

«Управление ИТ-инфраструктурой и эффективное планирование мощностей — актуальные вопросы для крупных компаний. Им важно в реальном времени управлять распределением вычислительных ресурсов в зависимости от потребностей того или иного ИТ-сервиса, чтобы своевременно реагировать на возрастающую нагрузку и тем самым уменьшать риски сбоев, — сказал Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга «Инфосистемы Джет». — Мы видим значительный потенциал от использования платформы Octopus. Наша команда тесно взаимодействует с разработчиком, что позволяет при необходимости учесть специфичные требования бизнеса и доработать под них функционал продукта. Вместе мы сможем помочь нашим заказчикам не только сэкономить, но и построить эффективные и масштабируемые ИТ-инфраструктуры».

«Мы объединяем усилия вместе с крупным игроком на рынке, таким как “Инфосистемы Джет“, чтобы помочь бизнесу повысить эффективность использования ИТ-ресурсов и снизить затраты на их обслуживание за счет автоматизации и интеллектуального управления. Учитывая постоянно растущий объем данных и сложности современных ИТ-инфраструктур, важно не только наладить бесперебойную работу ИТ-систем и оборудования, но и оптимизировать управление ресурсами для достижения максимального эффекта и уменьшения затрат», — отметил Павел Ерошкин, директор продукта Octopus ГК «Юзтех».