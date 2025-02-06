Минцифры: защитить аккаунт «Госуслуг» с помощью биометрии стало проще

Один из способов защитить свою учетную запись на «Госуслугах» — биометрия. Это простой и удобный вариант подтверждения входа в аккаунт наравне с SMS или TOTP-кодом. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чтобы использовать биометрию на «Госуслугах», ее нужно сначала зарегистрировать в Единой биометрической системе (ЕБС). Теперь для защиты аккаунта достаточно упрощенной биометрии — нужно просто скачать приложение «Госуслуги Биометрия» и сфотографироваться. Раньше для входа на «Госуслуги» можно было зарегистрировать биометрию только в приложении с помощью загранпаспорта или очно в банке.

Биометрия хранится в зашифрованном виде и передается с помощью математических формул – векторов; защищает личный кабинет. Посторонние не смогут войти в аккаунт, даже если у них есть фото или видео владельца профиля.

После регистрации биометрии в ЕБС нужно зайти во вкладку «Безопасность» личного кабинета на Госуслугах. В разделе «Подтверждение входа» выбрать биометрию.

По закону биометрия может использоваться только добровольно. Удалить свои данные из системы можно в любой момент.