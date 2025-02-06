Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Интернет E-commerce Искусственный интеллект axenix
|

Wildberries и Russ внедрила систему на базе ИИ для блокировки мошеннических аккаунтов

Wildberries и Russ разработали и внедрили собственную систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки аккаунтов «дроперов» c точностью 99,99%. Так называют граждан, которые за вознаграждение предоставляют третьим лицам доступ к своим банковским счетам или картам для участия в незаконных схемах. Об этом CNews сообщили представители Wildberries и Russ.

Новая антифрод-система обрабатывает около 10 тыс. финансовых операций в секунду и в онлайн-режиме оценивает каждую из них на предмет потенциального мошенничества. При обнаружении признаков неправомерного использования счета, блокируется доступ ко всем инструментам, которые могут быть задействованы в противоправных операциях. Информация о таких аккаунтах заносится в специальные ограничительные списки.

«Точность нашей системы в выявлении нелегальных действий составляет 99,99%. При этом мы понимаем, что даже самые совершенные технологии не гарантируют полной защиты от социальной инженерии. Именно поэтому в рамках реализации нашей стратегии по продвижению киберосознанности мы запустили портал security.wildberries.ru (http://security.wildberries.ru/), где рассказываем о наиболее распространённых мошеннических схемах и способах борьбы с ними», — сказал Игорь Сомов, руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ.

С начала 2025 г. служба информационной безопасности Wildberries и Russ предотвратила более 15 тыс. попыток использования «дроперских» счетов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

Устранена «дыра», позволяющая загружать вредоносный микрокод в процессоры AMD

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Вышли обновления к почти 50 уязвимостям в Android. Одну из них активно эксплуатируют хакеры

Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows

Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще