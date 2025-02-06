Wildberries и Russ внедрила систему на базе ИИ для блокировки мошеннических аккаунтов

Wildberries и Russ разработали и внедрили собственную систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки аккаунтов «дроперов» c точностью 99,99%. Так называют граждан, которые за вознаграждение предоставляют третьим лицам доступ к своим банковским счетам или картам для участия в незаконных схемах. Об этом CNews сообщили представители Wildberries и Russ.

Новая антифрод-система обрабатывает около 10 тыс. финансовых операций в секунду и в онлайн-режиме оценивает каждую из них на предмет потенциального мошенничества. При обнаружении признаков неправомерного использования счета, блокируется доступ ко всем инструментам, которые могут быть задействованы в противоправных операциях. Информация о таких аккаунтах заносится в специальные ограничительные списки.

«Точность нашей системы в выявлении нелегальных действий составляет 99,99%. При этом мы понимаем, что даже самые совершенные технологии не гарантируют полной защиты от социальной инженерии. Именно поэтому в рамках реализации нашей стратегии по продвижению киберосознанности мы запустили портал security.wildberries.ru (http://security.wildberries.ru/), где рассказываем о наиболее распространённых мошеннических схемах и способах борьбы с ними», — сказал Игорь Сомов, руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ.

С начала 2025 г. служба информационной безопасности Wildberries и Russ предотвратила более 15 тыс. попыток использования «дроперских» счетов.