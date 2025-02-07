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Платформа Tantor обновлена до версии 5.1

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — комплексного решения для администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL. Новый релиз 5.1 хотя и является минорным, включает улучшения и дополнения, призванные повысить уровень безопасности, эффективности и удобства работы с продуктом. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевым нововведением можно назвать интеграцию c SIEM-системами: появилась возможность отправлять информацию из журнала событий в системный лог, и для каждого тенанта передача этих данных настраивается индивидуально. В результате сотрудники служб информационной безопасности смогут быстрее узнавать о потенциальных проблемах и реагировать на инциденты, что повышает степень защищенности инфраструктуры заказчика.

Планировщик задач также получил обновление: теперь при создании каждой задачи пользователям необходимо указывать в специальных полях свои логины и пароли. Таким образом можно контролировать доступ пользователей к системе и вести учет действий. Это особенно важно для задач, связанных с CLI и SQL-командами: они не будут выполняться, если не ввести данные пользователя. Подобное новшество, как и интеграция с SIEM, помогает защитить данные и предотвратить нежелательную активность персонала.

В модуль «Анонимайзер» разработчики добавили функционал для восстановления на указанный сервер подготовленных дампов БД, а еще обновили инструменты резервного копирования pg_dump и pg_restore до версии 16.0. Все вместе это позволило повысить производительность, обеспечить непрерывность бизнес-процессов и упростить управление данными.

Пользовательский интерфейс был усовершенствован, а в модуле расширенной аналитики появилась поддержка английского языка, чтобы сделать платформу Tantor удобной для международных компаний-клиентов.

Также для повышения стабильности и производительности продукта в его новой версии реализован ряд дополнительных усовершенствований. Они коснулись операций с пользователями и группами, работы интеграций, отображения данных в различных модулях и других аспектов. Кроме того, в триал-версию актуального релиза решения вендор включил лицензии на модули «Анонимайзер» и «Браузер БД», поэтому ожидается, что его популярность на рынке возрастет.

«Инструменты для работы с базами данных в современном мире должны быть не только производительными и удобными, но и безопасными. Мы рады представить новую версию платформы Tantor 5.1, в которой сочетаются повышенный уровень защищенности, эффективность и удобство использования. Наши обновления, включая интеграцию с SIEM-системами и улучшения в планировщике задач и модуле «Анонимайзер», помогут компаниям более эффективно управлять своими БД и надежно защищать информацию», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

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