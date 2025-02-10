Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Ростелеком» включил камеры на дорогах Красноярского края

«Ростелеком» установил и ввел в постоянную эксплуатацию 40 стационарных постов фотовидеофиксации на автомагистралях Красноярского края. Работы выполнены в рамках госконтракта с региональным управлением автомобильных дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В режиме реального времени камеры отслеживают, фиксируют и по защищенным каналам связи направляют информацию о правонарушениях в автоматизированную систему МВД. Специальные технические средства распознают превышение скорости, выключенные фары, движение по выделенной полосе, выезд на встречную полосу, разворот и поворот в запрещенном месте, непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по мобильному телефону.

fotovideofiksatsiya.jpg

Ростелеком
«Ростелеком» включил камеры на дорогах Красноярского края

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Сейчас мы запустили в работу 40 комплексов фотовидеофиксации. В течение этого года, согласно действующему контракту, будут установлены еще 40 аналогичных цифровых постов, которые будут следить за безопасностью на городских и региональных маршрутах».

Михаил Буйлов, заместитель руководителя Краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (КрУДор): «Места размещения камер определены специалистами Госавтоинспекции. По новым стандартам, устанавливать комплексы можно только на аварийно-опасных участках — там, где произошли ДТП, связанные с нарушением правил дорожного движения. Камеры нужны для того, чтобы обеспечить контроль и безопасность».

С полным перечнем адресов, где установлены фотовидеокамеры, можно ознакомиться на сайте КрУДор.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами

Шифровальная группировка Qilin, атаковавшая больницы, обновила свой арсенал

Мать совершившего суицид подростка подала в суд на разработчиков ИИ

Хроники «чипокалипсиса»: опять нашлись способы обойти защиту от Spectre

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще