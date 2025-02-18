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«Солар»: российский финсектор в 2024 году почти 40 раз подвергался утечкам из-за кибератак

Кредитно-финансовая отрасль России в 2024 г. 39 раз подвергалась утечкам в результате кибератак, выяснили эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар». Помимо утечек, в в 2024 г. на черном рынке было выявлено 1,5 тыс. фейковых компаний, продающихся для проведения нелегальных операций, что чревато рисками для финсектора. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В целом по количеству утекших строк финансовый сектор стал наиболее уязвимым, опережая в том числе госсектор и ИТ-отрасль, которая занимала первое место антирейтинга в 2023 г. Предположительно в утечках содержатся ФИО клиентов, e-mail, телефоны и данные о кредитах. Самые крупные инциденты произошли в январе и марте 2024 г. – 115 млн и 200 млн строк соответственно.

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Помимо публикации украденных данных, хакеры нередко выставляют на продажу на черном рынке и компании для проведения нелегальных операций – например, фейкового партнерства, обналичивания и отмывания средств через счета, получения кредитов у банков без возврата и т.д. В настоящий момент база сервиса Solar AURA насчитывает 8 тыс. подобных организаций. Из них 1,5 тыс. были обнаружены в 2024 г. – в среднем это четыре компании в день. Также эксперты сервиса за 2024 г. выявили 83 тыс. инцидентов, связанных с нелегальными транзакциями.

«Мы видим, что банки с каждым годом наращивают потенциал противодействия кибератакам и результаты налицо – количество серьезных инцидентов, повлекших утечки данных в финансовом секторе не так высоко по сравнению с другими отраслями. Однако наша аналитика подтверждает, что утечки данных все еще остаются серьезной угрозой для российских компаний из всех отраслей. Мы настоятельно рекомендуем всем организациям обеспечить комплексную защиту от кибератак, которая включает в себя обучение сотрудников киберграмотности, постоянный поиск внешних цифровых угроз, мониторинг внутренней инфраструктуры и внедрение СЗИ (средств защиты информации)», – сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».

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