Система управления доступом Solar inRights работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и разработчик комплексных решений в сфере ИТ-безопасности ГК «Солар» подтвердили совместимость ПО Solar inRights с ОС Astra Linux 1.7. Результаты независимого тестирования продемонстрировали, что продукты стабильно и корректно работают вместе. Об этом свидетельствует сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программный комплекс Solar inRights предназначен для централизованного управления жизненным циклом всех учетных записей сотрудников, их паролями и доступом к корпоративным ИТ-ресурсам. Его применение позволяет обеспечить выполнение строгих ИБ-регламентов, быстро расследовать связанные с правами доступа инциденты и свести к минимуму проблему избыточных полномочий персонала. С помощью Solar inRights можно формировать детализированную отчетность и оптимизировать расходы на аудит и контроль. В качестве ключевых преимуществ платформы ее вендор отмечает технологическую зрелость, стабильность, производительность, функционал для масштабирования и простоту эксплуатации.

«Применение встроенных в Astra Linux 1.7 СЗИ в комплексе с инструментарием Solar inRights позволяет соблюсти самые строгие ИБ-требования и вывести защиту всей ИТ-инфраструктуры на новый уровень. В связке с нашей ОС партнерский программный продукт обеспечивает надежное управление правами доступа к различным ресурсам, позволяя организациям эффективно защищать свою информацию и контролировать доступ к данным. Вместе с коллегами мы стремимся к тому, чтобы в распоряжении наших пользователей всегда были самые современные и комплексные средства противодействия киберугрозам», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».

«По данным «Солар», более 40% компаний не успевают отозвать полномочия и заблокировать учетные записи в течение первых суток после увольнения сотрудника. Это существенно увеличивает риски появления киберинцидентов, особенно когда состав работников организации постоянно меняется. Даже один незаблокированный доступ с расширенными правами значительно увеличивает риск потери ценных финансовых и юридических данных. Более того, в 35% случаев отсутствие автоматизации в управлении доступом порождает сложности в расследовании атак, получении актуальной информации о полномочиях персонала при изменении должностных обязанностей», — отметила Юлия Семенова, руководитель отдела управления правами доступа к информационным ресурсам департамента Solar inRights ГК «Солар».