«Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности

Российская технологическая компания «Рег.ру» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO.

Сертификат качества ISO/IEC 27001:2013 показывает, что решения «Рег.ру» в области облачных технологий, хостинга и физической ИТ-инфраструктуры полностью отвечают требованиям в области создания и поддержания системы менеджмента информационной безопасности.

«Нам доверяют большие объемы данных, в том числе и чувствительных, персональную и конфиденциальную информацию. Мы всегда уделяли и будем уделять особое внимание кибербезопасности, особенно на фоне заметного роста количества кибератак», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Рег.ру».

Компания «Рег.ру» также получила сертификаты ISO 9001:2015 и ISO/IEC 20000-1:2018, которые говорят о высоком уровне системы менеджмента качества и комплексном подходе компании к управлению ИТ-сервисами, включая их разработку, внедрение, мониторинг и совершенствование.

«Высокая степень защищенности от киберугроз должна быть доступной не только для крупных компаний. Важно, чтобы и продукт, ориентированный на массовый спрос, также был надежным. Прохождение аттестации подтверждает, что мы работаем по мировым стандартам и предлагаем нашим клиентам и партнерам качественные решения и продукты», — отметил Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.ру».

Система ISO является всемирно признанным стандартом, подтверждающим высокую степень менеджмента и бизнес-процессов в компании.