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За год МТС избавила приморцев от 51 млн спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Приморского края в 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за январь-декабрь 2024 г. было заблокировано более 51 млн спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми «урожайными» на спам-звонки месяцами в Приморском крае в 2024 г. стали август и сентябрь - более 10,5 млн нежелательных вызовов заблокировано только за этот период. При этом, одному абоненту спамеры пытались дозвониться почти 16 тыс. раз за год. Средняя продолжительность заблокированного звонка в 2024 г. составила 13 секунд. А суммарная длительность заблокированных вызовов превысила 17 млн минут, что эквивалентно 32 годам.

Через телефонные обзвоны в Приморье чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, а также звонят финансовые организации, коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители сферы фитнеса и туризма, а также сотрудники сервисов доставки. Антиспам защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Назойливые спамеры регулярно докучают приморцам нежелательными звонками и различными предложениями. Это отвлекает от важных дел и ведет к потере времени, а иногда и денег, если это мошенники. Справляться со спамом помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. При этом, воспользоваться, к примеру, «Защитником» могут абоненты всех операторов связи — часть его функционала доступна для всех желающих в формате мобильного приложения», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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