Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность
|

ФСТЭК России официально подтвердила статус безопасности процессов разработчика Astra Linux

ООО «РусБИТех-Астра» (входит в ПАО «Группа Астра») объявила о получении сертификата ФСТЭК России № 3 от 28 января 2025 г., подтверждающего соответствие процессов безопасной разработки национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56939.  Документ оформлен на основании заключения Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН – первого аккредитованного на проведение работ по оценке соответствия процессов безопасной разработки органа по сертификации, где работают эксперты с высочайшими компетенциями в данной области. При подготовке к сертификации и стандартизации процессов безопасной разработки были учтены положения новой редакции ГОСТ Р 56939-2024, введенной в действие с 20 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Полученный сертификат подтверждает, что в штате компании трудятся квалифицированные ИБ-специалисты и выстроены надежные процессы безопасной разработки, что позволяет самостоятельно проводить исследования, связанные с внесением изменений в сертифицированные продукты без привлечения испытательной лаборатории, что значительно сокращает срок выпуска обновлений.

Требования РБПО включены в нормативно-правовые акты ФСТЭК России, которые регламентируют меры для защиты данных в инфраструктурах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа. Необходимо отметить, что они распространяются не только на ПО, подлежащее обязательной сертификации, но и в явном виде установлены для других прикладных и системных решений, которые применяются на объектах КИИ и не только.

Безопасная разработка предполагает целый комплекс процедур: это не просто исследования кода с применением инструментальных средств, но и другие процессы в рамках жизненного цикла продукта, начиная от проектирования его архитектуры и заканчивая выводом из эксплуатации. Важнейшую роль играют также обеспечение технической поддержки, подготовка и выпуск обновлений, в которых устраняются обнаруженные уязвимости, а это основополагающее условие для надежной защиты информации.

«Пройденная сертификация – это важнейшее достижение и событие, которое демонстрирует всем клиентам и партнерам высочайший уровень доверия регулятора к разработчику. Благодаря тому, что наши продукты проходят строгий контроль качества, их применение позволяет сделать инфраструктуру отказоустойчивой и обеспечить наиболее эффективную защиту от множества кибератак, которые реализуются через эксплуатацию уязвимостей. На сегодня такие сертификаты в России получили всего три вендора, включая ООО «РусБИТех-Астра», и это служит дополнительным подтверждением того, что наше программное обеспечение удовлетворяет самые серьезные требования в части инфобезопасности, а в самой компании стандартизованы процессы безопасной разработки, масштабируемые на продукты «Группы Астра» в целом», – сказал Юрий Соснин, заместитель генерального директора «Группы Астра».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще