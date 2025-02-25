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Совместимость Jatoba и «Кибер Бэкап» подтверждена совместными испытаниями

Компании «Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость СУБД Jatoba и системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Продукты корректно работают «в связке», предоставляя возможность полного резервного копирования и восстановления баз данных и защиту данных — это подтвердили испытания «Кибер Бэкап» версии 17 и Jatoba 5, а также «Кибер Бэкап» 17.1 и Jatoba 6. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Совместные испытания включали сценарии использования Jatoba 5 в качестве системы управления базами данных для сервера управления «Кибер Бэкап» 17 и полного резервного копирования и восстановления экземпляра СУБД Jatoba 5 и 6 с использованием агентов системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17 и 17.1.

Интеграция Jatoba и «Кибер Бэкапа» предоставляет организациям комплексное решение для защиты критически важных данных, обеспечивая высокий уровень безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры.

«В настоящее время большинство компаний относят свои данные к стратегическим активам. Ценность хранимых данных постоянно растет. В компаниях развивается культура работы с данными. Компании начинают получать дополнительную прибыль или сокращать издержки, правильно обрабатывая их с использованием современных технологий (искусственного интеллекта, машинного обучения). Резервное копирование относится к числу наиболее приоритетных задач. Использование системы «Кибер Бэкап» дает компаниям гарантии надежного создания резервных копий данных, хранящихся в СУБД Jatoba», — отметил менеджер продукта Jatoba Юрий Осипов.

«Взаимная совместимость программного обеспечения играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы ИТ-инфраструктуры. Интеграция таких решений, как система резервного копирования «Кибер Бэкап» и СУБД Jatoba, подтверждает важность развития технологических партнерств в интересах защиты данных наших заказчиков. В условиях роста значимости данных для бизнеса наличие надежных механизмов их защиты становится непреложным условием для эффективного и устойчивого развития организаций. Активно развивая экосистему отечественного ПО, мы способствуем созданию комплексных решений, обеспечивающих высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, что особенно актуально в современном мире», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

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