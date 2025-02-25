Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«ТрансТелеКом» обеспечил видеонаблюдение на объектах ВНИИЖТ

Система видеонаблюдения, соответствующая современным требованиям безопасности и качества, была запущена в 2024 г. на объектах АО «ВНИИЖТ». Работы выполнило дочернее предприятие компании «ТрансТелеКом» – ООО «ТТК-Интеграция». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Задачей было организовать на объектах Института систему видеонаблюдения. В рамках проекта была развернута инфраструктура и программное обеспечение для обработки видео в реальном времени.

В процессе реализации было важно учитывать специфику условий эксплуатации системы видеонаблюдения, в том числе с учетом наводящих токов от проходящих электропоездов, вызывающих искажение изображения с камеры. В конечном итоге все поставленные заказчиком задачи были выполнены.

«Реализованные нашей компанией работы по организации систем видеонаблюдения соответствуют всем требованиям, предъявляемым заказчиками. Специалисты обладают компетенциями, необходимыми для выполнения проектов разного масштаба и сложности «под ключ»: подбирают оборудование, оптимальный вариант его размещения на объекте, производят монтаж, установку других необходимых компонентов, обеспечивают пусконаладочные работы и техподдержку», – сказал Сергей Обидовский, генеральный директор ООО «ТТК-Интеграция».

«Перед нами стояла задача организовать систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности на объекте, включая внутренние и наружные помещения, прилегающую территорию и т. д. для защиты материальных и интеллектуальных ценностей путем круглосуточного визуального контроля и мониторинга событий в режиме реального времени, а также анализа архивных данных. Сотрудничество с «ТТК-Интеграция» позволило реализовать проект на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки», – отметил Дмитрий Потехин, начальник Отдела поддержки информационных технологий АО «ВНИИЖТ».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще