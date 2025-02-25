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«Виртуальный помощник» «Билайна» теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию

«Билайн» подключил своим абонентам по всей стране базовую версию «Виртуального помощника», которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В январе 2025 г. «Виртуальный помощник» заблокировал 28 млн спам-звонков и пресек 14 млн попыток мошенничества. Помимо этого, «помощник» ответил на 14,8 млн звонков, когда абоненту было неудобно разговаривать (оказался занят, находился вне зоны покрытия или просто не отвечал). Благодаря этому клиенты билайна сэкономили более 13,4 млн минут своего времени.

Сервис «Виртуальный помощник» объединяет функции персонального секретаря и мощного антиспам-фильтра, предлагая пользователям удобное управление личным временем. Сервис представлен в двух вариантах — бесплатном, который теперь доступен всем клиентам по умолчанию, и платном, который абонент подключает самостоятельно. Кроме того, «Виртуальный помощник» умеет блокировать мошеннические звонки даже в мессенджерах — эту бесплатную функцию необходимо самостоятельно активировать в приложении «Билайн».

Базовая версия обеспечивает защиту от спамерских и мошеннических звонков, а также блокирует SMS с кодами авторизации в личном кабинете «Билайна» во время обычного звонка, чтобы абонент не сообщил данные злоумышленнику.

Платная версия дополнительно ко всему вышеперечисленному позволяет «Виртуальному помощнику» принимать обычные звонки, когда абоненту неудобно разговаривать, он занят или недоступен — текстовая расшифровка записей разговоров отправляется в приложение «Билайн» и дублируется в Telegram-боте. Пользователи также могут выбрать голос «помощника» и то, как их представлять.

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