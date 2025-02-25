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Ямальцев избавили от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за 2024 г. Антиспам-решения компании, использующие анализ BigData, за это время заблокировали более 4 млн минут нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал почти 11 млн нежелательных звонков, что больше на 70% по сравнению с 2023 г. Средняя длительность такого вызова составила около 9 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Чаще всего спам-звонки жителям Ямало-Ненецкого автономного округа поступали в октябре и декабре. При этом, одному ямальцу в течение года звонили более 15 тыс. раз – это стало рекордной спамерской атакой в регионе.

«Одним из главных наших приоритетов является безопасность абонентов. Чтобы уберечь пользователей и их близких от потенциальных мошенников, число которых растет на Ямале, мы совершенствуем алгоритмы искусственного интеллекта для борьбы со спамом. Например, наше решение во время разговора проанализирует, от кого поступил звонок, идентифицирует злоумышленника и предупредит об этом абонента голосовым сообщением. После чего пользователь самостоятельно принимает решение продолжить или отклонить разговор. Такая технология помогает уберечь жителей региона от утечки персональных данных и хищения денежных средств», — сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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