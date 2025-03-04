Подтверждена совместимость Jatoba 5 и «Кибер Протего 10»

Компании «Газинформсервис» и «Киберпротект» подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Jatoba версии 5 и системы защиты от утечки данных «Кибер Протего» версии 10.

На основании совместных испытаний выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректность совместного функционирования продуктов в актуальных версиях. Тестирование включало в себя использование СУБД Jatoba 5 сервером управления системы «Кибер Протего 10» для сбора, хранения и консолидации журналов аудита, а также для задач теневого копирования и мониторинга активности пользователей.

Успешное прохождение тестирования подтверждает надёжность и эффективность интеграции Jatoba 5 и «Кибер Протего 10» и обеспечивает клиентам высокий уровень защиты данных и бесперебойную работу системы. Интеграция позволяет Jatoba 5 выполнять функции не только служебной базы данных, но и полноценной СУБД, с которой можно создавать резервные копии данных, используя возможности «Кибер Протего 10».

«DLP-решения, обеспечивающие защиту от утечки данных с корпоративных компьютеров, серверов и виртуальных сред, являются неотъемлемой частью комплексных систем информационной безопасности. «Кибер Протего» обеспечивает мониторинг потоков информации, в том числе детальное протоколирование событий и оперативные уведомления, избирательное создание точных копий, переданных данных, запись активности пользователей для критических инцидентов, в сочетании с возможностью построения различных отчётов. Сохранность собранных данных, их целостность и доступность в данном решении обеспечивается СУБД Jatoba. Совместное решение даёт заказчику уверенность в защищённости информации компании», — отметил менеджер продукта Jatoba Юрий Осипов.

«Интеграция «Кибер Протего 10» с Jatoba 5 — это шаг к созданию единой, надёжной системы защиты информации, которая учитывает требования российских заказчиков. Подтверждённая совместимость наших решений даёт клиентам гарантию стабильной работы, соответствия актуальным нормам информационной безопасности и минимизации рисков утечки данных. Мы продолжаем развивать экосистему технологических партнёрств, обеспечивая компаниям удобные, совместимые и эффективные решения для защиты их цифровых активов», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнёрств компании «Киберпротект».