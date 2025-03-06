«Бастион» запускает третий сезон летних стажировок по специальностям в ИБ и ИТ

Компания по информационной безопасности «Бастион» открывает набор заявок на третий сезон летних стажировок для студентов и выпускников технических вузов. Программа доступна по семи направлениям в областях ИБ и ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Бастиона».

Традиционно «Бастион» приглашает начинающих специалистов на стажировку по направлениям «Аудит инфраструктуры и процессов ИБ» и «Анализ исходного кода приложений», а также впервые открывает прием на программы: «Мониторинг и реагирование на инциденты», «Расследование инцидентов», «Анализ вредоносного ПО», «Тестирование ПО и мобильных приложений» и «Системная аналитика».

В 2025 г. участники получат профильное бесплатное обучение по каждому направлению и смогут принять участие в реальных проектах под руководством наставников-экспертов «Бастион». Студенты, успешно окончившие стажировку, получат сертификаты об окончании выбранной программы, а также смогут начать свою карьеру в компании.

«Развитие сферы ИБ напрямую зависит от уровня знаний и подготовки молодых кадров. Для нас организация стажировки — возможность не только познакомиться с начинающими специалистами, но и шанс внести свой вклад в подготовку будущих профессионалов. В 2024 г. было принято более 800 заявок от студентов по всей России, 57 из которых прошли финальный конкурсный отбор. В этом году мы надеемся, что больше учащихся присоединятся к стажировкам, углубив на практике свои знания», — сказала Яна Ксендзовская, руководитель направления образовательных программ компании «Бастион».