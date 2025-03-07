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Сбербанк запускает на платформе BI.Zone Bug Bounty программу для усиления кибербезопасности «СберУниверситета»

Сбербанк приглашает независимых исследователей в области кибербезопасности стать участниками новой программы багбаунти и применить свои профессиональные навыки для поиска уязвимостей в ресурсах корпоративного университета. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В область исследования войдут сайт «СберУниверситета» и образовательная платформа, медиатека, конструктор курсов 2.0, а также другие ресурсы.

Размер потенциального вознаграждения будет зависеть от уровня критичности обнаруженной уязвимости и может достигать 200 тыс. руб.

Для исследования доступны: сайт, образовательная платформа, медиатека, SberQ, конструктор курсов 2.0.

Алексей Ефремов, руководитель программ Bug Bounty Сбербанка: «"СберУниверситет" является одним из ведущих образовательных центров России. В его портфеле более 500 образовательных решений, направленных на развитие профессиональных навыков специалистов в различных областях. Запуск программы багбаунти для корпоративного университета — это еще один инструмент в обеспечении кибербезопасности "Сбера"».

Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty: «"Сбер" стремится обеспечить лучший пользовательский опыт и защиту цифровых сервисов, привлекая для этого внешних исследователей безопасности. Запуск новой программы от "СберУниверситета" на платформе BI.Zone Bug Bounty позволит повысить надежность цифровой среды для профессионального обучения и устойчивость к актуальным киберугрозам».

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