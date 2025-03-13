Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум о сотрудничестве. Этот шаг отражает стремление сторон к укреплению партнерства в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что соответствует целям Таджикистана по цифровизации экономики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«Сотрудничество с Arenadata окажет нам помощь для реализации амбициозных задач в области цифровой трансформации. Мы считаем, что их технологии и опыт станут хорошим вкладом в развитие цифровой инфраструктуры нашей страны», — отметил Хакимджон Кодиров, генеральный директор ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ».

Внедрение цифровых инициатив и технологий искусственного интеллекта в Таджикистане осуществляется в рамках стратегии развития искусственного интеллекта до 2040 г., а также в контексте объявления 2025-2030 гг. «Годами развития цифровой экономики и инноваций».

«Мы открыты к деловому сотрудничеству с ведущими организациями Таджикистана и готовы предложить наши технологии для достижения задач, стоящих перед страной», — сказал Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata.

В настоящее время в Таджикистане наблюдается рост интереса к решениям в области управления данными и аналитики. Эти технологии уже применяются в ключевых секторах, таких как государственное управление, банковская сфера и телекоммуникации, демонстрируя свою эффективность и важность для дальнейшего развития цифровой экономики страны.

«Наше партнерство в Таджикистане наглядно подтверждает, что российский ИТ-бизнес успешно адаптируется к локальным потребностям, предлагает уникальные инновации и эффективно работает на развивающихся рынках», — отметил Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию бизнеса группы Arenadata.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Мошенники убивают рынок жестких дисков. Они научились идеально маскировать подержанные HDD под новые. Покупатели сильно рискуют

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще