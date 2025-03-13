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VK ID прошел международный аудит по информационной безопасности

VK ID прошел проверку на соответствие международному стандарту информационной безопасности и получил сертификат ISO/IEC 27001:2022. Он подтверждает, что данные пользователей VK ID защищены, а практики информационной безопасности соответствуют мировым стандартам. Об этом CNews сообщили представители VK.

Аудит проводили эксперты компании TÜV AUSTRIA Standards & Compliance. Они оценивали политики и процедуры сервиса, принципы криптографической защиты, процессы мониторинга уязвимостей и управления данными, циклы безопасной разработки приложений и другие аспекты — всего более 120 параметров.

Сертификат ISO/IEC 27001:2022 доказывает, что система управления информационной безопасностью VK ID позволяет быстро реагировать на угрозы, предотвращать утечки данных и поддерживать бесперебойную работу сервиса в случае инцидентов.

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