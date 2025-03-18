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Дистрибуторский договор с «НацИнфоБез»: Axoft усиливает портфель решений для противодействия БВС

Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «НацИнфоБез», производителем решений для эффективной защиты от несанкционированных воздушных вторжений. Партнеры Axoft смогут расширить компетенции в области обеспечения безопасности целевых объектов заказчиков – критической и транспортной инфраструктуры, ТЭК и промышленности – получат гибкие условия внедрения решений. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий сконцентрируется на развитии пресейл- и технической экспертизы по направлению. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Компания «НацИнфоБез» обладает необходимым производственным и технологическим потенциалом, научно-конструкторскими компетенциями, способна обеспечить защиту объекта на принципиально новом уровне, помогая предотвращать различные инциденты. Вендором разработан ряд комплексных технических решений, позволяющих с высокой степенью эффективности противостоять угрозам применения беспилотных воздушных судов (БВС).

Решения вендора предназначены для защиты объектов критической инфраструктуры, культурного наследия, аэропортов, федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, компаний топливно-энергетического комплекса, добывающей и химической отраслей, сферы машиностроения, крупных промышленных предприятий.

Разработанные системы обнаружения, захвата, сопровождения и подавления предназначены для воздействия на каналы навигации, управления и передачи информации БВС с целью воспрепятствования их нормальному функционированию в защищаемом воздушном пространстве.

Сотрудничество с вендором позволит Axoft и его партнерам расширить компетенции в сфере обеспечения безопасности объектов целевых заказчиков. Партнеры получат новые возможности для развития бизнеса, а их заказчики – способ обеспечить защиту от внешнего воздействия. Axoft сосредоточится на привлечении партнеров для продвижения решений производителя целевым клиентам – проведении онлайн- и оффлайн-активностей, организации выездных мероприятий. В рамках сотрудничества вендор уже проводит демонстрации своих решений на полигонах для партнеров Axoft и их заказчиков.

«Сегмент решений в области противодействия беспилотным воздушным судам – актуальное направление. Основными заказчиками антидрон-систем выступают объекты критической и транспортной инфраструктуры, ТЭК и промышленности. Сотрудничество «НацИнфоБез» и Axoft будет способствовать расширению партнерского канала вендора, наращиванию новых проектов и выстраиванию эффективного бизнеса с партнерами с последующим повышением их компетенций и знаний», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Axoft является одним из лидеров отечественной дистрибуции в области информационной безопасности, обладает широкой региональной сетью партнеров. Благодаря этому мы сможем осуществить охват всей территории России с целью продвижения наших решений. Средства противодействия беспилотным воздушным судам развиваются постоянно и будут иметь высокий спрос в будущем», – сказал Василий Крылов, руководитель отдела по развитию партнёрской сети компании «НацИнфоБез».

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