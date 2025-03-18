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Законопроект Правительства о защите граждан от мошенников принят в первом чтении

Правительственный законопроект, направленный на усиление защиты граждан от мошеннических действий, принят в первом чтении Государственной Думой. Документ включает порядка 30 мер, они призваны дать людям эффективные инструменты для самозащиты в интернете, а также лишить мошенников возможности использовать их методы обмана. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства.

Среди ключевых инициатив – запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, обязательная маркировка звонков от организаций и международных номеров, возможность для граждан установить запрет на спам-звонки, СМС-рассылки и международные вызовы.

Правительство также запустит Антифрод-платформу, она позволит объединить усилия банков, операторов связи, цифровых платформ и госорганов, в том числе правоохранительных органов, в борьбе с мошенничеством.

С помощью платформы информация о подозрительных действиях, таких как использование мошеннических номеров, IP-адресов или банковских счетов, будет мгновенно передаваться в единую систему, что обеспечит доступ к ней всех участников. Это позволит оперативно блокировать попытки обмана.

«Мошенники строят свои схемы обмана на манипуляциях и доверии людей. Наша задача – не только помочь гражданам защитить себя от этих уловок, но и лишить злоумышленников возможности применять их методы. Для этого мы предлагаем комплекс простых мер – их порядка 30. Все они направлены на одно: надежную защиту человека от действий мошенников. Это наш главный приоритет», – отметил заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также подчеркнул готовность Правительства учесть предложения депутатов, поступившие в ходе обсуждения законопроекта. Совместная доработка документа позволит обеспечить надежную защиту прав граждан, избежав при этом излишней административной нагрузки на бизнес.

Он напомнил, что на портале «Госуслуг» доступен сервис, позволяющий гражданам установить самозапрет на оформление кредитов и займов. С момента запуска сервиса им воспользовались уже более пяти млн человек.

Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет.

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