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НСИС: Искусственный интеллект поможет выявлять страховых мошенников

Национальная страховая информационная система (НСИС) изучает возможность внедрения возможностей искусственного интеллекта для определения потенциальных мошеннических операций и попыток интеграции недостоверных данных в АИС страхования, сообщил заместитель генерального директора по ИТ АО «НСИС» Вадим Егоров. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

К настоящему времени внедрены ряд механизмов, которые позволяют не допустить применение неверного КБМ. Такие практики до недавнего времени применялись «серыми» агентами, которые продавали услуги по занижению коэффициента аварийности водителя, чтобы снизить цену ОСАГО.

«Есть убежденность в том, что, если применить более прогрессивный подход, который бы позволял с помощью технологии искусственного интеллекта или нейросетей выявить аномальные данные, которые несвойственны стандартному показателю, то мы получим возможность дополнительно исследовать отклонения от нормы для более пристального изучения причин отклонения и выявления недобросовестных практик», — отметил В. Егоров.

Такие аномалии и мошеннические схемы планируется анализировать, выявлять и предоставлять рынку для того, чтобы снизить убыточность на страховом рынке. В конечном итоге это должно конвертироваться в снижение тарифов для добросовестных клиентов страховщиков.

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