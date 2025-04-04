Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Bi.Zone фиксирует свыше 250 попыток атак на 13 организаций при помощи техники эксплуатации WordPress

С февраля 2025 г. специалисты Bi.Zone WAF фиксируют рост атак на сайты WordPress — системы управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом. При этом после публикации исследования Sucuri, где подробно описана техника эксплуатации, обнаружен резкий всплеск активности злоумышленников: более 250 попыток атак на 13 организаций за несколько дней. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Техника эксплуатации уязвимости найдена в модуле must-use plugins — это тип плагинов для WordPress, которые запускаются при каждой загрузке страницы и не требуют активации. Они представляют собой PHP-файлы, хранящиеся в директории wp-content/mu-plugins/, которые автоматически выполняются при загрузке страницы и не отображаются в панели администрирования.

Как правило, злоумышленники используют содержимое must-use plugins: для перенаправления посетителей ресурса на сторонние сайты и загрузки вредоносного ПО; эксплуатации веб-шелла, который действует как бэкдор; загрузки вредоносного JavaScript-кода.

Вектор атаки еще не получил оценку по шкале CVSS, однако специалисты Bi.Zone WAF определяют ее как критическую, поскольку эта техника позволяет обращаться к веб-шеллу.

В связи с тем что угроза связана с техникой эксплуатации системы WordPress, уязвимость не входит в базу известных CVE и многие средства защиты блокируют в рамках общих правил только последствия ее эксплуатации.

В качестве превентивной защиты специалисты рекомендуют компаниям обращать внимание на возможные изменения в работе приложения или отслеживать содержание директории mu-plugins. Исследователи Bi.Zone WAF уже разработали детектирующие правила для предотвращения эксплуатации техники, найденной в плагине must-use plugins ПО WordPress.

Bi.Zone WAF обеспечивает многоуровневую защиту веб‑приложений и API, блокируя попытки эксплуатации известных уязвимостей и противодействуя ботнет‑активности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах

Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами

Кибершпионская группировка Volt Typhoon восстанавливает свой ботнет

Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще