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«Билайн» запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

«Билайн» запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если клиент стал жертвой мошенников. Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение «Билайн» — никаких лишних условий и сложностей. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. компания вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней. Максимальная сумма компенсации составляет 25 тыс. руб. в месяц.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайн»: «Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью Pro-версии «Виртуального помощника». Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах».

Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям Pro-версии «Виртуального помощника» (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись и текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 руб. в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи Pro-версии «Виртуального помощника».

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