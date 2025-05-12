С начала 2025 г. МТС заблокировала в Туве в три раза больше спам-звонков

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество нежелательных звонков жителям Тувы за I квартал 2025 г. Объем заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. вырос в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую активность спамеры проявили в январе и марте 2025 г. В этом месяце они пробовали предложить жителям Тувы поучаствовать в рекламных акциях и опросах, напоминали о долгах или предлагали взять кредит чаще всего. Одному жителю республики с нежелательных номеров в течение года пытались дозвониться более 6 тыс. раз – это стало рекордной спамерской атакой на одного и того же человека.

«Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование» или «Возможные мошенники». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать – за него на них ответит робот. В среднем в I квартале 2025 г. такой «разговор» в Туве длился 13 секунд. А общая длительность несостоявшихся разговоров составила 706 тыс. минут, что эквивалентно одному году и трем месяцам.

«В борьбе со спамерами и телефонными мошенниками МТС применяет новые решения, в том числе – технологии искусственного интеллекта. Количество заблокированных нежелательных звонков нашим абонентам в республике растет трехкратными темпами. В то же время, чтобы минимизировать риски стать жертвой кибер-преступников, важно соблюдать правила цифровой гигиены: не оставлять номер на сомнительных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам, использовать сложные пароли от личных кабинетов и так далее», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.