Больше 10 тыс. раз пытались дозвониться спамеры и мошенники жителю Алтайского края

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Алтайского края в I квартале 2025 г. По сравнению с первым кварталом 2024 г. количество заблокированных вызовов выросло в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, за I квартал 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 15 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Чаще всего жителям края звонили по поводу финансовых услуг – банки и коллекторы, а также предлагали принять участие в опросах. Также известно, что в прошлом квартале максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Алтайского края достигло более 10 тыс. вызовов. Чаще всего спам-звонки жителям края поступали в марте 2025 г.

«Количество нежелательных звонков, совершаемых в Алтайском крае и других регионах страны, постоянно растет. Например, в нашем регионе количество таких вызовов по итогам первого квартала выросло в полтора раза от года к году. Мы развиваем наши антиспам-решения, которые помогают сэкономить время абонентов, отвечая за них на нежелательные звонки или предупреждая о возможном спаме, а также защищают средства и персональные данные. Несмотря на наличие технических решений, мы всегда просим абонентов проявлять бдительность: только соблюдая нехитрые правила осторожности можно избежать серьезных неприятностей», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.