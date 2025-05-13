Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Больше 5 тыс. раз позвонили потенциальные мошенники жителю Владивостока

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края в I квартале 2025 г. В общей сложности сервис защитил приморцев от более 2 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков в регионе выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом, одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. Средняя длительность ненужных разговоров составила 17 секунд. В целом сервис сэкономил приморцам более семи с половиной лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками и спамерами.

Чаще всего приморцам звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы и компании с предложением товаров и услуг. Также в топе нежелательных звонков оказались обзвоны от возможных мошенников.

«Наряду со спамерскими звонками в Приморье стремительно растет и количество попыток мошеннических атак, поэтому мы постоянно усовершенствуем свои сервисы. Сейчас наши антиспам-фильтры не пропускают рекламу, на которую абонент не подписан, а также блокируют вызовы потенциальных злоумышленников. Если же разговор все-таки состоится, искусственный интеллект идентифицирует мошенника, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой. После чего ИИ уже на первой минуте разговора предупредит абонента, что с ним говорит потенциальный злоумышленник», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать

Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp

Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях

Microsoft принудительно устанавливает на ПК обновление, способное «убить» ОС Windows 11. Пользователей никто не спрашивает

Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается

Власти России научились блокировать VPN-протокол, который маскируется под обычный трафик

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще