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Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете

Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, участники Стартап-студии НГУ, создали систему ACMS Censor, которая автоматически скрывает нежелательный контент в видео- и аудиофайлах. Новый сервис ориентирован как на обычных пользователей и авторов контента, так и на крупные медиакомпании, онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Куратором проекта выступил выпускник ИИР НГУ Максим Емельянов. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

По словам разработчиков, система самостоятельно распознает сцены с курением, нецензурную лексику, признаки экстремистских материалов и контент 18+. Такие фрагменты она автоматически закрывает мозаикой или «запикивает» — без участия человека.

«Мы создаем решение, которое позволит публиковать безопасный контент, не нарушающий правила платформ и законодательства. Наша система фильтрует материалы до публикации, чтобы авторам не приходилось делать это вручную», — сказал представитель команды Илья Трушкин.

Приступая к этому проекту, разработчики тщательно изучили рынок на предмет наличия на нем подобных сервисов.

«На текущий момент аналогичных решений на рынке мы не нашли. Большинство существующих инструментов ограничены фотоформатом, требуют ручной модерации или просто уведомляют о наличии нарушающего контента. Наша система идет дальше — она скрывает нежелательные элементы автоматически, что упрощает публикацию и повышает безопасность контента», — отметил Илья Трушкин.

Такое решение может оказаться интересным медиаплощадкам, которые в первую очередь несут ответственность за контент. С помощью этого сервиса они смогут автоматически приводить попадающий к ним контент со сторонних лиц в соответствие требованиям законодательства.

Сейчас команда завершает настройку развертывания и тестирует интеграцию продукта. Сервис будет доступен в двух версиях: бесплатной — для обычных пользователей, и коммерческой — для крупных компаний. Бесплатная бета-версия появится в открытом доступе 19 мая 2025 г.

Запуск первых вариантов корпоративных решений запланирован на август 2025 г. В этом варианте система будет устанавливаться локально на серверах корпорации и разработчики не будут иметь к ней доступ, что повысит безопасность ее использования компанией-клиентом.

Создатели сервиса также сообщили, что открыты к партнерству и ищут инвесторов для масштабирования проекта.

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