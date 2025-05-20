Подтверждена совместимость комплекса UDV DATAPK Industrial Kit и системы контроля информационного обмена «Синоникс» от «АйТи Бастион»

В результате испытаний была подтверждена техническая совместимость программного комплекса для защиты и мониторинга ИБ АСУ ТП UDV DATAPK Industrial Kit с системой «Синоникс», предназначенной для автоматизированной передачи данных и файлов между изолированными системами в одну или обе стороны. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

В ходе испытаний комбинация решений показала передачу сетевых пакетов между изолированными системами без потерь с быстродействием сетей TCP/IP. Специалисты настроили бесшовное взаимодействие по следующей схеме: сенсор комплекса DATAPK передает данные о состоянии защищенности сегмента промышленной сети на «Синоникс», который в свою очередь перенаправляет эти данные на DATAPK уровня Management, находящийся в другом сегменте промышленной сети или в корпоративной сети. По этой же схеме данные передаются в обратном направлении в рамках той же сетевой сессии. Учитывая порядок взаимодействия, возможна настройка исключительно однонаправленных потоков данных от сенсора DATAPK на Management. Таким образом, предоставляется более высокий уровень безопасности передачи информации и не исключается возможность передачи необходимых данных или файлов в обратном направлении для полноценного и безопасного взаимодействия в рамках решаемых бизнес-процессов.

«Синоникс» – система, которая позволяет организовать автоматизированную однонаправленную или двунаправленную передачу данных и файлов между несвязанными узлами, в том числе из разных сетей, скрывая при этом информацию об их окружении. В решении применяется технология автоматизированной передачи информации с применением разрешающих правил. Программный комплекс «Синоникс» внесен в Реестр отечественного ПО, реестровая запись Минцифры №22866 от 14 июня 2024 г.

UDV DATAPK Industrial Kit – это комплексное решение для обеспечения кибербезопасности любых АСУ ТП, которое позволяет быстро начать реагировать на угрозы без негативного влияния на защищаемые системы. Продукт обеспечивает видимость ландшафта АСУ ТП, позволяет выявлять инциденты на ранних этапах, реагировать на них и выполнить требования регуляторов. Программный комплекс внесен в Реестр отечественного ПО, реестровая запись Минцифры №11313 от 25 августа 2021 г.

Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификатом совместимости.

«Взаимодействия между вендорами позволяют расширить границы рынка информационной безопасности и дают возможность бизнесу не только использовать удобные в эксплуатации комплексы, но и повысить уровень своей защиты. Интеграция ПК «Синоникс» с DATAPK Industrial Kit помогает существенно сократить время реагирования в случае возникновения угроз. Особенно актуальным подобное взаимодействие будет для предприятий, которым необходимо изолировать ресурсы АСУ ТП от корпоративного сегмента. Мы готовы объявить о подтверждении совместимости и надеемся, что интеграция продуктов поможет как для решения уже существующих проблем, так и для их предотвращения в будущем», – сказал Андрей Кузнецов, менеджер продукта ПК «Синоникс».

«Симбиоз UDV DATAPK Industrial Kit и «Синоникс» от «АйТи Бастион» позволяет промышленным организациям, сфокусированным на результативной кибербезопасности, обеспечить должный уровень защищенности канала связи между компонентами UDV DATAPK Industrial Kit, даже в случаях, когда они расположены в изначально изолированных друг друга сегментах сети. Теперь организации, ищущие гибкость в размещении серверов UDV DATAPK Industrial Kit в условиях геораспределенных инфраструктур, получили решение, соответствующее их потребностям», – сказал Федор Маслов, менеджер продукта UDV DATAPK Industrial Kit.