Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud

Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», который предлагает клиентам «Пятерочки» и «Перекрестка» возможность совершать покупки с кешбэком до 100% и работает по принципу: «Чем больше предложений партнеров используешь, тем больше кешбэка за покупки получаешь». M1Cloud предоставляет для компании облачные ресурсы в защищенном контуре, который аттестован в соответствии с требованиями законодательства для размещения ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1), а также обеспечивает защиту информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

База активных пользователей «Апельсина» насчитывает 60 млн человек по всей стране. Поэтому защищенные облачные решения M1Cloud позволяют сервису минимизировать риски, связанные с возможными атаками, и сохранять доверие пользователей, защищая их персональные данные.

«Бизнес-процессы напрямую зависят от безопасности ИТ-инфраструктуры, при этом информационные системы для обработки персональных данных должны размещаться в защищенных облаках, в соответствии с законом «О персональных данных». Наш сервис лояльности имеет многоуровневую защиту, которая обеспечивает безопасность данных и непрерывный доступ для пользователей», — Михаил Абрамов, директор по безопасности сервиса лояльности «Апельсин».

«Ежегодно кибератаки становятся все более сложными и разнообразными, что требует от компаний использования самых современных средств защиты, в том числе продвинутые облачные ИБ-решения для противодействия не только DDoS-атакам, но и фишингу, вредоносным программам и социальному инжинирингу. Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачные ресурсы в аттестованном защищенном облачном сегменте для размещения информационных систем персональных данных и государственных информационных систем. Каждый год мы видим рост спроса на данные облачные мощности», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Эти облачные ИБ-сервисы служат защитным барьером для цифровой безопасности компаний. Облако M1Cloud защищено на всех уровнях: отказоустойчивая платформа виртуализации, надежное оборудование, резервирование ключевых компонентов, дата-центры Tier III.