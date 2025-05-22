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Innostage и Avanpost объединяют усилия для совместной разработки ИБ-решений и прохождения кибериспытаний

ИТ-компании Innostage и Avanpost заключили соглашение о сотрудничестве. Целью совместной деятельности станет расширение экспертизы в области информационной безопасности и разработка новых передовых решений для рынка, а также участие продуктов Avanpost в открытых кибериспытаниях в составе целевой ИТ-инфраструктуры Innostage.

Компании рассчитывают на взаимную выгоду в обмене опытом и расширении экспертизы в области построения киберустойчивости государства и бизнеса. В рамках сотрудничества планируется совместная разработка архитектурных решений на базе продуктов Avanpost, повышение качества ИБ-продуктов и сервисов, а также практическое подтверждение их эффективности.

Кроме того, ряд продуктов Avanpost пополнит технологический стек, предназначенный для защиты ИТ-инфраструктуры Innostage в ходе открытых кибериспытаний. Речь идет о решениях IDM и DS, а также о продуктах линейки аутентификации Avanpost Access (включая продукты Avanpost FAM, MFA+, WSSO, Unified SSO, Device Control). Это позволит Innostage еще больше усилить защиту инфраструктуры за счет передовых решений, а компании Avanpost – получить экспертную оценку продуктов.

Innostage — российский поставщик сервисов в сфере информационной безопасности и эксперт в области киберустойчивости. Компания использует собственную методологию CyberYool, разработанную для оценки и повышения цифровой устойчивости. Уже год компания находится на открытых кибериспытаниях, отражая атаки от более чем 1,2 тыс. хакеров. 22 мая было объявлено о повышении вознаграждения за реализацию недопустимого события — теперь оно составляет 20 млн руб.

Avanpost – представитель российского рынка средств аутентификации и управления доступом, разработчик масштабируемой платформы, позволяющей организациям и предприятиям комплексно подойти к обеспечению своей безопасности. Экосистема вендора включает в себя решения по многофакторной аутентификации (MFA), управлению учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам предприятия (IDM), управлению жизненным циклом инфраструктуры открытых ключей (PKI), служба каталогов (DS) и другие взаимосвязанные продукты.

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