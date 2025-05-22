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Мошенники пытались дозвониться жителю Абакана 6841 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца в Хакасии было заблокировано более 5 млн нежелательных вызовов — это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024 г. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков жителю Абакана достигло более 6500 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым активным у мошенников месяцем стал март 2025 г.: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце порядка 2 млн сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль 2025 г.с 1,5 млн заблокированных звонков. В целом в I квартале 2025 г. платформа «Защитник» от МТС заблокировала более 8 млн нежелательных звонков на телефоны жителей региона. Их суммарная продолжительность составила порядка 1 млн минут.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.

«С каждым годом телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними. Например, умные алгоритмы «Защитника» присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет жителям Хакасии сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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