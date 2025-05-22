Positive Technologies присоединилась к ассоциации «ФинТех»

Российская компания Positive Technologies вошла в состав ассоциации «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке ассоциации компания планирует заняться разработкой инновационных подходов, рекомендаций и стандартов отраслевой киберзащиты, участвовать в исследованиях трендов и повышать уровень киберустойчивости финансовой отрасли.

В статусе ассоциированного члена Positive Technologies будет участвовать в мероприятиях и исследованиях ассоциации. Компания готова делиться экспертизой с другими членами АФТ, планирует присоединиться к профильным рабочим группам, займется разработкой новых подходов, рекомендаций и стандартов отраслевой кибербезопасности. Positive Technologies получит доступ к технологической песочнице и другим ресурсам ассоциации.

«На протяжении многих лет Positive Technologies ведет системную работу с компаниями финансового сектора: мы регулярно проводим исследования киберугроз, выводим финансовые и технологические компании на кибериспытания, расследуем инциденты, нашими продуктами пользуются лидеры отрасли. Уверен, что экспертные знания и технологии Positive Technologies помогут финансовой отрасли быть не только самой цифровой, но и самой киберустойчивой. Наша цель – сформировать и реализовать отраслевые инициативы, которые обеспечат финансовым организациям развитие, а их клиентам – уверенность в сохранности средств и конфиденциальных данных», — отметил Борис Симис, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Positive Technologies

«Финансовая отрасль играет ключевую роль в экономике, и сбои в работе базовых сервисов недопустимы, так как это касается буквально каждого гражданина страны. При этом представители финансового сектора обрабатывают и обмениваются огромными массивами конфиденциальных данных, поэтому вопросы информационной безопасности для участников ассоциации исключительно важны. Чтобы защитить своих клиентов и партнеров от киберугроз, представители отрасли должны постоянно внедрять новые подходы, процессы и инструменты по защите данных и ИТ-инфраструктуры. Уверен, что опыт и экспертиза Positive Technologies будет способствовать повышению уровня киберустойчивости как участников ассоциации, так и рынка в целом», — сказал Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «ФинТех».