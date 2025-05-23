МТС внедрила датчики контроля микроклимата на крупнейших месторождениях Красноярского края

МТС сообщает о внедрении сети датчиков мониторинга климатического режима на базе интернета вещей в складских помещениях, находящихся на территории вахтовых городков на севере Красноярского края. Цифровые технологии МТС обеспечат температурный контроль хранения продуктов питания для тысячи вахтовиков, которые не только трудятся на труднодоступных промыслах, но и создают комплексную инфраструктуру для работы и проживания в суровых условиях Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила сервисной компании IFCM, обслуживающей инфраструктуру жилых вахтовых поселений на севере региона, в частности, в Игарке, порядка 300 датчиков мониторинга климатических показаний. Датчики со встроенными SIM-чипами работают на сети интернета вещей NB-IoT и позволяют удаленно контролировать температуру и влажность в контейнерных помещениях, где хранятся продукты питания для вахтовиков. В режиме онлайн можно следить за сохранностью продукции, а также регулировать работоспособность рефрижераторных комнат и оперативно реагировать в случае аварий, тем самым обеспечивая должный уровень организации питания сотрудников, занятых на отдаленных промыслах. Устройство фиксирует показания и передает информацию на специальную платформу каждые 10 минут, а также оперативно уведомляет об отклонении от нормы.

В Красноярском крае располагается более 10 тыс. месторождений и рудопроявлений различных полезных ископаемых — золота, руды, никеля, нефти, газа, угля и др. В регионе, например, добывается каждая десятая тонна российского угля и пятая часть золотого запаса страны. При этом большая часть месторождений находятся на севере региона, где в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики трудятся тысячи специалистов добывающей промышленности и сервисных служб. Полученные с помощью датчиков от МТС данные помогут в качественном планировании поставок продуктов в отдаленные населенные пункты, где проживают вахтовики.

«У МТС накоплен немалый опыт работы в нестандартных условиях Крайнего Севера — например, в Норильске мы обеспечили передачу данных для системы геомониторинга влияния вечномерзлых грунтов на состояние фундаментов зданий. Решения, которые мы реализуем на севере региона, выдерживают нестандартные условия — температурный режим до −50 градусов, сильные ветры и обилие влаги. Сеть умных датчиков для мониторинга микроклимата в помещениях может использоваться также в пищевой промышленности, ЖКХ, медицине и ритейле, поскольку сеть NB-Iot обладает повышенной проникающей способностью, что позволяет устанавливать приборы учета как в подземных сооружениях, так и в подвальных помещениях домов», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Компания IFCM занимается сервисным обслуживанием бизнес-центров, частных школ, супермаркетов, фабрик и удаленных вахтовых поселков, включая мониторинг и ремонт местных инженерных систем и организацию питания, логистики и корпоративного досуга. Повара, пекари, кассиры, технологи, официанты, инженеры, техники, администраторы и другие специалисты компании трудятся не только в Красноярском крае, но и Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Тюмени, Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске и в других городах и вахтовых поселках страны.