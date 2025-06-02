BI.Zone предупреждает о росте мошенничества в летний сезон

С 20 мая специалисты BI.Zone Brand Protection зафиксировали регистрацию более 20 доменов, имитирующих сайты сервисов по прокату. С наступлением теплого сезона увеличивается спрос на аренду велосипедов, самокатов, яхт, катамаранов, сапов и прочей водной техники. Мошенники также используют сезонность при реализации своих схем. Чтобы привлечь потенциальных клиентов, злоумышленники предлагают аренду по стоимости ниже рыночной или могут обещать ситуативные выгодные скидки. В итоге жертва остается без денег и желаемого отдыха. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Кроме того, в Telegram также стали появляться мошеннические группы и боты по этой теме. Некоторые из них заявляют, что предоставляют возможность кататься на арендном транспорте по цене ниже официальной. Telegram остается одной из самых привлекательных платформ для злоумышленников благодаря своей популярности: 74% россиян используют его. Это отличная возможность дотянуться до большего количества потенциальных жертв.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection: «Мы наблюдаем, как злоумышленники адаптируются к трендам и постоянно подстраиваются под сезонный спрос. При этом мошенники уже давно научились делать фишинговые сайты высокого качества, которые очень сложно отличить от оригинала. Мы рекомендуем пользоваться только официальными сервисами аренды транспорта. Злоумышленники нередко предлагают аренду по заниженной цене, используя схемы, связанные с программами лояльности. Например, продажа промокодов, аренда транспорта на взломанный аккаунт. Такие предложения могут привести к потере денег, данных или к уголовной ответственности».