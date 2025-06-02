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Кибербезопасность от Inoventica выросла на 40%

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2024 г. Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в 2024 г. составила более 360 млн. руб. Значение показателя EBITDA выросло на 2% и составило 20% от выручки. Чистая прибыль группы составила 43 млн. руб. Об этом CNews сообщили представители Inoventica.

В отчетном периоде самым быстрорастущим направлением группы Inoventica стала информационная безопасность. Доходы, полученные компанией ООО «Иновентика технолоджес» от реализации коммерческих инсталляций системы защиты от DDoS-атак invGUARD, выросли на 40% относительно аналогичного показателя 2023 г. По состоянию на сегодня «Иновентика технолоджес» имеет более 80 успешных внедрений на сети заказчиков, активно наращивает присутствие на зарубежных рынках, в число которых за последние три года добавились Белоруссия, Казахстан, Грузия, Турция, Египет.

По сервисному направлению (ООО «Гарант-Парк-Интернет») финансовые показатели остались на уровне 2023 г. Стабильность финансовых показателей поддерживается развитием проектов в сегментах B2G, B2B, среди которых проекты с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области.

Выручка инфраструктурного направления (АО «КДИ») в отчетном периоде незначительно снизилась по сравнению с 2023 г. Это связано с прошедшей реорганизацией структуры активов Группы в форме интеграции дочерней компании ООО «РТС» в материнскую АО «КДИ» (пресс-релиз от 16.10.2024).

Балансовая стоимость основных средств группы, введенных в эксплуатацию, составила на конец отчетного периода 858 млн. руб. по первоначальной стоимости.

По состоянию на первое января 2025 г. обязательства по внешним для группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

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