«Мобиус Технологии» и Servicepipe создадут надежный киберщит для российской экономики

«Мобиус Технологии» станет первым интегратором, который будет сопровождать внедрение полностью отечественного модуля DosGate Autopilot от Servicepipe, работающего в адаптивной системе защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз DosGate. Такая стратегия намечена в рамках меморандума, подписанного «Мобиус Технологии» и Servicepipe. Это партнерство позволит повысить защищенность российского бизнеса и госкомпаний от DDoS-атак и ботов, в том числе от многовекторных ковровых атак.

Вывод на рынок модуля DosGate Autopilot от Servicepipe, усиленного экспертизой «Мобиус Технологии», станет серьезным прорывом по импортозамещению в сегменте кибербезопасности. Модуль не имеет российских аналогов и значительно превосходит по возможностям и функционалу продукты зарубежных вендоров, утверждают партнеры. Многоэтапные тестирования в специализированной лаборатории Servicepipe показали, что доказанная эффективность отражения атак составляет 99,99%. Система блокирует ботнеты, флуды, все типы амплификаций, широкий вектор DDoS-угроз. При этом DosGate Autopilot справляется с ними на лету — он сам анализирует поток данных и формирует точечные правила фильтрации в режиме реального времени без участия инженера. Конечное решение о блокировке принимает человек, но при одобрении рекомендации новые правила мгновенно вступают в силу.

Инженеры «Мобиус Технологии» уже прошли обучение, получили соответствующие сертификаты и готовы проводить пилотные внедрения, чтобы наполнить и расширить теоретическую экспертизу за счет практической и функциональной. В лаборатории «Мобиус Технологии» также тестируются российские аппаратные компоненты на предмет их совместимости с ПО, чтобы собирать системы под ключ для российских компаний. «Мобиус Технологии» разрабатывает собственную линейку аппаратного обеспечения, которое станет надежной хардвер-платформой для решения Servicepipe.

В дальнейших планах компаний — расширение охвата DosGate Autopilot на рынки ЕАЭС после успешного внедрения в России. У «Мобиус Технологии» уже наработан серьезный опыт геоэкспансии, который поможет защитить бизнес и госсектор дружественных стран от все более изощренных хакерских атак.

«Сейчас очень многие игроки рынка хотят иметь не просто защиту от DDoS-ботов — они хотят иметь решение on-prem, — сказал Роман Шкриба, директор департамента кибербезопасности «Мобиус Технологии». — Сотрудничество ведущего вендора и сильного интегратора поможет обеспечить бизнес защитой такого уровня, о которой зарубежные компании пока могут только мечтать. Поэтому партнерство Servicepipe и «Мобиус Технологии» без преувеличения можно назвать стратегическим преимуществом не только отдельно взятых компаний, но и российской экономики в целом».

«Решение о создании интеллектуального модуля, который прямо в момент DDoS-атаки будет предлагать настройку правил фильтрации конкретно под данную атаку, появилось благодаря детальному изучению подобных киберугроз в специализированной лаборатории Servicepipe, — сказал Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe. — Мы увидели, что теперь требуется не только максимальная гибкость настроек, но и скорость реакции на атаку, быстрота и удобство изменений правил фильтрации, так как векторы у последних DDoS-атак порой менялись достаточно быстро. Испытания модуля DosGate Autopilot в лаборатории Servicepipe доказали его эффективность, и теперь мы рассчитываем, что благодаря нашему партнерству с «Мобиус Технологии» в этом смогут убедиться многие компании нашей страны».